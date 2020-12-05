Игрок «Спартака» Айртон оценил работу Тедеско на посту тренера команды
Андрей Черников
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Игрок московского «Спартака» Айртон оценил работу Доменико Тедеско на посту тренера команды, передает сайт красно-белых.
«Он досконально анализирует нашу работу на тренировках и в матчах, чтобы исправить ошибки. Он здорово мотивирует. Наш тренер еще молод, но это никак не влияет на отношение команды», — сказал Айртон.
Тедеско возглавляет «Спартак» с 2019 года.
Ранее защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался о соперниках в борьбе за титул.