Айртон оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне
Андрей Черников
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Игрок московского «Спартака» Айртон оценил результаты клуба в текущем сезоне, передает пресс-служба команды.
«Тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают свои плоды. Спокойно и терпеливо трудимся. Цель одна — завоевать титул», — сказал Айртон.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, отставая от петербургского «Зенита» и московского ЦСКА по дополнительным показателям.
Ранее Айртон не поддержал возможный бойкот «Тамбова» игры со «Спартаком».