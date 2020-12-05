Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроке окончания тренерской карьеры, передает The Sun.

«Хочу провести еще 700 матчей. После этого я завершу карьеру. Отлично иметь в активе 700 игр, в которых ты потерпел не так много поражений», — сказал специалист.

Напомним, 5 декабря «горожане» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграют с «Фулхэмом». Данный матч станет 700-м в тренерской карьере Гвардиолы.



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