Ягудин готов создать совместный проект с Загитовой
Андрей Черников
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Экс-фигурист Алексей Ягудин заявил, что готов создать совместный проект с Алиной Загитовой.
Напомним, спортсмены являются ведущими шоу «Ледниковый период».
«Вы бы хотели замутить совместный проект с Алиной вне «Ледникового периода»? У вас крутой дуэт», — спросил у Ягудина подписчик в Instagram.
«Я за любой кипиш», — ответил спортсмен.
Ранее Ягудин высмеял падение Плющенко на Олимпиаде-2002.