Махачев оценил вероятность возвращения Хабиба в октагон

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев оценил вероятность возвращения Хабиба Нурмагомедова в октагон, передает ТАСС.

«Пусть будет один процент на то, что Хабиб вернется. Я думаю, он не вернется, хотя наверняка никто не знает. Когда он завершил карьеру, то в душе я подумал, что он все правильно сделал», — сказал Махачев.

Напомним, 24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка россиянин заявил, что уходит из спорта.



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