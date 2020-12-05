Айртон не поддержал возможный бойкот «Тамбова» игры со «Спартаком»

Футболист московского «Спартака» Айртон высказался о возможном бойкоте «Тамбова» игры с красно-белыми, которая пройдет 5 декабря, передает пресс-служба команды.

Напомним, некоторые игроки тамбовского клуба планируют не выйти на матч из-за того, что им не выплачивают зарплату.

«Финансовые проблемы у клубов в Бразилии не редкость. Зарплаты задерживали, но бойкотов не припоминаю», — сказал Айртон.



Ранее сообщалось о том, что «Тамбов» выйдет на матч против «Спартака», несмотря на бойкот игроков.