И.о президента «Барселоны» объяснил свои слова о продаже Месси

Исполняющий обязанности президента каталонской «Барселоны» Карлес Тускетс объяснил свои слова о продаже форварда Лионеля Месси, передает Sport.es.

Напомним, Тускетс заявил, что Месси надо было продать прошлым летом.

«Я не говорил, что продал бы Месси. Я сказал, что с финансовой точки зрения его уход был бы хорош для клуба. Я объясню Рональду Куману, что СМИ неверно перевели то, что я сказал», — сказал Тускетс.



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