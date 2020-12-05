Футболист «Тамбова» высказался о бойкоте матча со «Спартаком»

Футболист «Тамбова» Адесойе Ойеволе высказался о бойкоте матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передают «Известия».

Напомним, ранее стало известно о том, что тамбовским футболистам не выплачивают зарплату с лета 2020 года.

«Нам не платят деньги. Я, если честно, уже боюсь считать. Скажу так: должны премиальные еще за прошлый сезон. Играть не будем, если ситуация не сдвинется с мертвой точки. Для меня это дело чести», — сказал Ойеволе.



Ранее сообщалось о том, что «Тамбов» выйдет на матч против «Спартака», несмотря на бойкот игроков.