Черчесов назвал имя лучшего молодого футболиста России

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов назвал имя лучшего молодого футболиста страны. Об этом сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги.

По мнению специалиста, данного звания достоин защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев.

В пятерку сильнейших, помимо 21-летнего воспитанника «Уфы», также вошли Роман Евгеньев из «Динамо», Наиль Умяров из «Спартака», Данил Глебов из «Ростова» и Станислав Магкеев из «Локомотива».

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев 5 декабря прилетит в Москву.