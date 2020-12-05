Гонсалес может перебраться в «Зенит» за €20 млн
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Нападающий немецкого «Штутгарта» Николас может перебраться в стан петербургского «Зенита». Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, зарубежный коллектив готов продать аргентинского форварда сине-бело-голубым за €20 млн.
В то же время для команд из итальянской Серии А цена снижена вдвое — до €10 млн.
В нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака не смогли выйти из группы Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов назвал имя лучшего молодого футболиста страны.