Гонсалес может перебраться в «Зенит» за €20 млн

Нападающий немецкого «Штутгарта» Николас может перебраться в стан петербургского «Зенита». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, зарубежный коллектив готов продать аргентинского форварда сине-бело-голубым за €20 млн.

В то же время для команд из итальянской Серии А цена снижена вдвое — до €10 млн.

В нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака не смогли выйти из группы Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов назвал имя лучшего молодого футболиста страны.