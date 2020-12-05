Ягудин высмеял падение Плющенко на Олимпиаде-2002
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин рассказал в Instagram о своем любимом прыжке.
Отвечая на данный вопрос, присланный подписчиком, Ягудин опубликовал фото своего давнего конкурента Евгения Плющенко в момент падения во время исполнения короткой программы на Играх в Солт-Лейк Сити.
Напомним, что в нынешнем сезоне Алексей Ягудин ведет вместе с действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании Алиной Загитовой шоу «Ледниковый период», которое выходит на Первом канале.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что заплакала из-за цветопада сакуры.