Трамп подписал «закон Родченкова»

Президент США Дональд Трамп 4 декабря ратифицировал «закон Родченкова», предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Напомним, что «закон Родченкова» позволяет уголовные преследования правоохранительными органами США иностранных спортсменов, причастных к схемам системного нарушения антидопинговых правил.

Российский МИД раскритиковал данный акт и отметил, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в США из-под сферы охвата закона выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги, «закон Родченкова» выглядит особи циничным.

Ранее сообщалось, что ОКР отреагировал на принятие «закона Родченкова».