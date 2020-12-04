Матч «Зенит» — «Урал» пройдет со зрителями

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Уралом» из Екатеринбурга пройдет со зрителями, сообщает «СЭ».

Отмечается, что матч смогут посетить 1700 болельщиков, которые являются владельцами VIP-абонементов различных категорий.

Вопрос о количестве зрителей на игре 6-го Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» прояснится исходя из того, как будут организованы антиковидные меры на игре с екатеринбуржцами. Решение по допуску зрителей на встречи со столичными «Динамо» и «Спартаком» будет принято по итогам двух предыдущих матчей.

Ранее Роман Широков высказался о скандальном интервью Станислава Черчесова.