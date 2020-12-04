Медведева заплакала из-за цветопада сакуры
Андрей Черников
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что заплакала из-за цветопада сакуры, когда была в Японии.
«Начался сильный ветер, сакура полетела, я начала просто плакать. Это очень-очень красиво. Это просто потрясающе. Как будто бы нарисовано», — сказала Медведева в эфире YouTube-канала J FEST.
Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира.
Ранее Медведева рассказала о том, как заблудилась в Токио.