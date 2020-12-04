Квят занял шестое место во второй свободной практике Гран-при Сахиры
Андрей Черников
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4 декабря прошла вторая свободная практика 16 этапа «Формулы-1» сезона-2020 — Гран-при Сахира.
Первое место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который заменяет Льюиса Хэмилтона. На второй строчке расположился Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Замкнул тройку сильнейших Серхио Перес, который представляет «Рейсинг Поинт».
Россиянин Даниил Квят занял шестое место.
Ранее Квят занял пятое место в первой свободной практике Гран-при Сахиры.