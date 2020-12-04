Девушка Роналду выложила соблазнительное видео с яхты

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Джорджина Родригес, девушка игрока итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила в Instagram соблазнительное видео, на котором она занимается йогой на яхте.

«Вселенная открывает тебе путь, когда ты знаешь дорогу», — подписала ролик Джорджина.

Стоит отметить, что данное видео собрало более 2 миллионов просмотров.

Ранее Лионель Месси обошел Роналду в списке лучших нападающих года.