Фигуристы Бойкова и Козловский не выступят на этапе КР из-за простуды партнерши

Спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский не выступят на этапе Кубка России, который пройдет в Москве, из-за болезни партнерши, передает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Также утверждается, что на данный момент тесты на коронавирус Бойковой и Козловского отрицательные.

Этап Кубка России стартует 5 декабря.



Ранее Этери Тутберидзе опровергла информацию о своей болезни.