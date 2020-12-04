Фигуристы Бойкова и Козловский не выступят на этапе КР из-за простуды партнерши

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Спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский не выступят на этапе Кубка России, который пройдет в Москве, из-за болезни партнерши, передает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Также утверждается, что на данный момент тесты на коронавирус Бойковой и Козловского отрицательные.

Этап Кубка России стартует 5 декабря.

Ранее Этери Тутберидзе опровергла информацию о своей болезни.