Игрок московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о желании уехать в Европу, передает пресс-служба красно-зеленых.

«Мечта? В карьере — уехать в европейский чемпионат. В жизни — большой дом и большая семья», — сказал Миранчук.

Напомним, Миранчук выступает за «железнодорожников» с 2013 года.



Ранее «Локомотив» потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» в матче Лиги чемпионов.