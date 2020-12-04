Футболист «Локомотива» Смолов рассказал об операции на плече

Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов рассказал о том, как прошла операция на плече.

«Получил большое количество сообщений. Мне очень приятно. Со мной все в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше. Берегите себя», — сказал Смолов в видео, которое выложил в сторис Instagram.



В текущем сезоне Смолов провел 12 матчей, забив три мяча.



Ранее Смолов перенес операцию на плече.