Медведева рассказала о том, как заблудилась в Токио
Андрей Черников
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как заблудилась в Токио.
«Когда мы с мамой были в Токио, мы специально заблудились. Мы проходили восемь часов. Гуляли и вокруг императорского дверца. Там очень красиво. Ходили по маленьким улицам, где стоят маленькие кафе с мороженым», — сказала Медведева в эфире YouTube-канала J FEST.
Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира.
Ранее Медведева спела песню на японском языке.