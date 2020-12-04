Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как заблудилась в Токио.

«Когда мы с мамой были в Токио, мы специально заблудились. Мы проходили восемь часов. Гуляли и вокруг императорского дверца. Там очень красиво. Ходили по маленьким улицам, где стоят маленькие кафе с мороженым», — сказала Медведева в эфире YouTube-канала J FEST.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира.



Ранее Медведева спела песню на японском языке.