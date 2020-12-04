Евгения Медведева спела песню на японском языке

Российская фигуристка Евгения Медведева в прямом эфире YouTube-канала J FEST спела песню на японском языке.

Стоит отметить, что спортсменка увлекается культурой этой азиатской страны, в которой у нее много поклонников.

В 2020 году россиянка должна была выступить в шоу Prism on Ice в образе персонажа анимэ Сейлор Мун, но мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.



Ранее сообщалось о том, что чемпионат России по фигурному катанию пройдет со зрителями.