Наставник «Монако» рассказал о восстановлении Головина от травмы

Наставник «Монако» рассказал о восстановлении футболиста Александра Головина от травмы, передает сайт монегасков.

«Александр на правильном пути. Медицинский штаб посоветовал не торопиться с его возвращением. Я жду его, потому что он действительно отличный футболист», — сказал Ковач.

Также Ковач отметил, что клуб показывает хорошие результаты, так что, возможно, будет лучше подождать еще неделю или две.



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