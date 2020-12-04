Наставник «Монако» рассказал о восстановлении Головина от травмы
Андрей Черников
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Наставник «Монако» рассказал о восстановлении футболиста Александра Головина от травмы, передает сайт монегасков.
«Александр на правильном пути. Медицинский штаб посоветовал не торопиться с его возвращением. Я жду его, потому что он действительно отличный футболист», — сказал Ковач.
Также Ковач отметил, что клуб показывает хорошие результаты, так что, возможно, будет лучше подождать еще неделю или две.
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