Дос Аньос заявил, что был близок к победе над Хабибом

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Дос Аньос заявил, что он был близок к победе над Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, поединок между спортсменами состоялся в 2014 году.

«Он победил меня честно, но никто не был настолько близок к победе над чемпионом. Я должен был побить его брата, чтобы снова добраться до шеи Хабиба. План развалился, но причины не зависят от меня», — написал Дос Аньос в Instagram.



Ранее Хабиб рассказал о своем отношении к кулачным боям.