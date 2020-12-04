Стадион «Наполи» официально переименован в честь Марадоны
Андрей Черников
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Стадион итальянского «Наполи» официально переименован в честь Диего Марадоны, передает Football Italia.
Интересно, что неаполитанские священники написали письмо архиепископу Неаполя Крещенцио Сепе с просьбой опротестовать решение городских властей о присвоении стадиону «Сан-Паоло», на котором играет «Наполи», названия «Стадио Диего Армандо Марадона».
Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991.
Ранее неаполитанские священники выступили против названия «Стадио Диего Марадона».