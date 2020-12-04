Квят занял пятое место в первой свободной практике Гран-при Сахиры
Андрей Черников
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4 декабря прошла первая свободная практика 16 этапа «Формулы-1» сезона-2020 — Гран-при Сахира.
Первое место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который заменяет Льюиса Хэмилтона. На второй строчке расположился Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Замкнул тройку сильнейших напарник нидерландского гонщика Александр Албон.
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» занял пятое место.
Ранее Квят заработал два штрафных балла за аварию с Лэнсом Строллом.