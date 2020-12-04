Мазепин ответил на попытки связать его попадание в «Формулу-1» с отцом
Андрей Черников
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Гонщик Никита Мазепин ответил на попытки связать его попадание в «Формулу-1» с отцом, олигархом Дмитрием Мазепиным.
«Мой отец — успешный человек. Я разочарован от того, что люди связывают мои успехи с деньгами отца. Но я уверен в себе», — сказал Мазепин в эфире РБК.
Напомним, в 2021 году россиянин будет выступать за команду «Хаас».
Ранее Мазепин прокомментировал подписание контракта с «Хаасом».