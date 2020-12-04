Гонщик Никита Мазепин ответил на попытки связать его попадание в «Формулу-1» с отцом, олигархом Дмитрием Мазепиным.

«Мой отец — успешный человек. Я разочарован от того, что люди связывают мои успехи с деньгами отца. Но я уверен в себе», — сказал Мазепин в эфире РБК.



Напомним, в 2021 году россиянин будет выступать за команду «Хаас».



Ранее Мазепин прокомментировал подписание контракта с «Хаасом».