Аршавин поделился эмоциями от матча ЦСКА — «Вольфсберг»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился эмоциями от матча Лиги Европы между московским ЦСКА и австрийским «Вольфсбергом».

Напомним, красно-синие уступили со счетом 0:1.

«ЦСКА в чемпионате выглядел симпатично. Тем удивительнее, что армейцы второй год подряд проваливают Лигу Европы. Все говорило за то, что они должны выйти в плей-офф, но как вышло… Плохо», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».



Ранее ЦСКА обратился к болельщикам после поражения от «Вольфсберга».