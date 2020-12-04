Аршавин поделился эмоциями от матча ЦСКА — «Вольфсберг»
Андрей Черников
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Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился эмоциями от матча Лиги Европы между московским ЦСКА и австрийским «Вольфсбергом».
Напомним, красно-синие уступили со счетом 0:1.
«ЦСКА в чемпионате выглядел симпатично. Тем удивительнее, что армейцы второй год подряд проваливают Лигу Европы. Все говорило за то, что они должны выйти в плей-офф, но как вышло… Плохо», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Ранее ЦСКА обратился к болельщикам после поражения от «Вольфсберга».