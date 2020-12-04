Калиниченко: украинские футболисты всегда были лучше российских

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко сравнил украинских и российских футболистов.

«Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше», — написал футболист в Twitter теннисиста Евгения Кафельникова, который заявил, что дух Лобановского до сих пор живет в украинском футболе.

Один из подписчиков попросил Калиниченко обосновать его точку зрения.

«Сколько «Золотых мячей» у российских футболистов? Смотри не устань считать… Ну а в целом это мое, достаточно субъективное, мнение», — ответил Калиниченко.



Ранее наставник «Спартака» Доменико Тедеско позитивно отреагировал на уход Газизова.