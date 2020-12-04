Калиниченко: украинские футболисты всегда были лучше российских
Андрей Черников
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Экс-игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко сравнил украинских и российских футболистов.
«Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше», — написал футболист в Twitter теннисиста Евгения Кафельникова, который заявил, что дух Лобановского до сих пор живет в украинском футболе.
Один из подписчиков попросил Калиниченко обосновать его точку зрения.
«Сколько «Золотых мячей» у российских футболистов? Смотри не устань считать… Ну а в целом это мое, достаточно субъективное, мнение», — ответил Калиниченко.
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