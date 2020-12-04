Объявлен состав сборной России по биатлону на женскую эстафету в Контиолахти

Объявлен состав сборной России по биатлону на женскую эстафету, которая пройдет в рамках второго этапа Кубка мира в Контиолахти.

На сайте Союза биатлонистов России (СБР) отмечается, что за национальную команду выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Напомним, гонка начнется 5 декабря в 17.15 по московскому времени.



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