Широков высказался о скандальном интервью Черчесова

Экс-игрок петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о скандальном интервью тренера сборной России Станислава Черчесова, передает Sport24.

Напомним, Черчесов раскритиковал игроков национальной команды. Специалист заявил, что «бездарный» Антон Заболотный лучше, чем футболист московского ЦСКА Федор Чалов.

«Я не интервью смотрел. Только слышал что-то. Это его мнение. Не могу его оценивать. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Он что, до этого по-другому как-то изъяснялся?» — сказал Широков.

Ранее мировой судья района Сокольники перенес заседание по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.