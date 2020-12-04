Сын Плющенко получил психологическую травму

Адвокат Яны Рудковской Анна Бутырина рассказала о результатах психологической экспертизы семилетнего сына продюсера и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ребенок получил психологическую травму после публикации в СМИ материала о том, что у него синдром Аспергера.

«После публикации этого материала Саша очень сильно переживал по данному поводу. Его дразнили сверстники и в школе, и на тренировках. Конечно, это отразилось на ребенке», — цитирует Бутырину Sport24.

Представитель Рудковской заявила, что экспертиза установила сильнейшие психологические переживания до настоящего времени.

«Это может повлиять на уголовное дело по факту клеветы ввиду того, что есть последствия, отраженные на ребенке», — сказала Бутырина.

Ранее сын Плющенко выложил видео с певицей Ольгой Бузовой.