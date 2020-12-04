Министерство культуры выделило 30 млн рублей на новогодние шоу Навки

Министерство культуры России выделило субсидию в размере 30 млн рублей на новогодние шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, сообщает Sports.ru.

Средства выделены «на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества». Отмечается, что шоу рассчитаны как минимум на 25500 зрителей.

В новогодние праздники Навка представит постановки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица». Всего планируется провести 16 представлений, в которых примет участие победительница Игр-2018 Алина Загитова.

Ранее 18-летняя фигуристка поделилась эмоциями от выступления на Красной площади.