Месси обошел Роналду в списке лучших нападающих года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим форвардом 2020 года по версии ESPN.

Второе место в топ-100 занял игрок «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, а третьим стал футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Также в десятку лучших вошли Неймар («ПСЖ»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Йосип Иличич («Аталанта»).

В прошедшем сезоне Месси принял участие в 44 матчах, в которых забил 31 мяч.

Ранее сообщалось, что аргентинец станет футболистом «ПСЖ» в 2021 году.