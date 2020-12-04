Клубы НХЛ рассматривают вариант проведения матчей на открытом воздухе

Несколько клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривают вариант проведения домашних матчей регулярного чемпионата на открытом воздухе, сообщает TSN.

По информации источника, команды таким образом хотят вернуть болельщиков на трибуны. На открытом воздухе готовы сыграть «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз», »Каролина Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз», если местные органы здравоохранения разрешат проведение матчей со зрителями.

Отмечается, что клубы пока не получили официальный ответ от НХЛ.

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