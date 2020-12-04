Главный тренер ЦСКА не считает траснфер Гайча провалом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре аргентинского нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, южноамериканец приехал в Россию без подготовительного периода, поэтому оценивать его мастерство в данный момент некорректно.

Белорусский специалист отметил, что не считает трансфер Гайча катастрофой, несмотря на всего один забитый мяч во всех турнирах нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев после неудачной игры московского ЦСКА высказался в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.