Наставник ЦСКА призвал не сравнивать выступление в ЛЕ с прошлогодним

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко призвал не сравнивать нынешнее неудачное выступление в Лиге Европы с прошлогодним. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, в 2019 году у армейцев была короткая скамейка, из-за чего ему было трудно производить ротацию.

«В этом году у нас не было подготовительного периода. Может, это и сказывается на российских командах. На тренировках футболисты выглядят эмоциональными и заряженными на борьбу.

Но мы выходим на игру и снижаем свой уровень», — сказал белорусский специалист.

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко поделился мнением об игре аргентинского нападающего Адольфо Гайча.