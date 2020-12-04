Наставник ЦСКА призвал не сравнивать выступление в ЛЕ с прошлогодним
Вадим Балканов
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко призвал не сравнивать нынешнее неудачное выступление в Лиге Европы с прошлогодним. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его мнению, в 2019 году у армейцев была короткая скамейка, из-за чего ему было трудно производить ротацию.
«В этом году у нас не было подготовительного периода. Может, это и сказывается на российских командах. На тренировках футболисты выглядят эмоциональными и заряженными на борьбу.
Но мы выходим на игру и снижаем свой уровень», — сказал белорусский специалист.
Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко поделился мнением об игре аргентинского нападающего Адольфо Гайча.