Месси станет футболистом «ПСЖ» в 2021 году
Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси станет футболистом «Пари Сен-Жермен» в 2021 году. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, 33-летний южноамериканец пополнит состав действующих чемпионов Франции в статусе свободного агента предстоящим летом.
Напомним, что в Париже с 2017 года выступает бывший одноклубник Месси бразилец Неймар, дошедший вместе со своей командой в прошедшем сезоне до финала Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии».
Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил неучачное выступление своей команды в Лиге Европы.
���� "Messi sera au PSG l'année prochaine. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l'année prochaine"— RMC Sport (@RMCsport) December 3, 2020
���� Daniel Riolo l'affirme, Messi va rejoindre Neymar à Paris la saison prochaine#RMCEuropa pic.twitter.com/FF3NZ4ZfEV