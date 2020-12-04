Месси станет футболистом «ПСЖ» в 2021 году

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси станет футболистом «Пари Сен-Жермен» в 2021 году. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, 33-летний южноамериканец пополнит состав действующих чемпионов Франции в статусе свободного агента предстоящим летом.

Напомним, что в Париже с 2017 года выступает бывший одноклубник Месси бразилец Неймар, дошедший вместе со своей командой в прошедшем сезоне до финала Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил неучачное выступление своей команды в Лиге Европы.