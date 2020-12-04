Наставник «Спартака» Тедеско позитивно отреагировал на уход Газизова

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско позитивно отреагировал на уход Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, немецкий специалист так и не сумел до конца сработаться со специалистом, так как имел принципиальные расхождения с ним в вопросе трансферов.

Отмечается, что с новым спортивным директором Дмитрием Поповым Тедеско сможет коммуницировать на испанском языке.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси станет футболистом «Пари Сен-Жермен» в 2021 году.