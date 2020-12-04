Агент Селюк жестко оценил выступление российских клубов в еврокубках

Известный спортивный агент Дмитрий Селюк жестко оценил выступление российских клубов в еврокубковом сезоне-2020/21.

По его мнению, ответственные за подобные результаты люди должны покинуть руководящие посты, чтобы не позорить честь команды.

«Зенит» — 0:3. «Локомотив» — 1:3. ЦСКА — 0:1. Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку после феерических выступлений в еврокубках? Или все держатся за свое место так, что их трактором не сдвинуть?

Понятие репутации и чести полностью отсутствует. Грустно», — написал Селюк в Twitter.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов считает трансфер Малкома промашкой «Зенита».