Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

После матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает Eurocups.ru.

Благодаря победе «Краснодара» над «Ренном» Россия смогла набрать по итогам текущей недели 0,333 балла.

Отрыв нашей страны от бельгийцев сократился до 2,315 балла, а от Нидерландов — до 1,815 балла.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре аргентинского нападающего Адольфо Гайча.