Российские команды добились лишь одной победы в 20 матчах сезона-2020/21

Московский ЦСКА в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы уступил австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1.

Это поражение стало для российских команд третьим на текущей неделе в еврокубках. До этого свои поединки в Лиге чемпионов неудачно завершили «Локомотив» и «Зенит», проиграв «Зальцбургу» и «Брюгге» соответственно.

Исключением в нынешнем розыгрыше еврокубков стал «Краснодар», сломивший на своем поле сопротивление французского «Ренна». Этот успех после 20 встреч основного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы остается единственным для команд из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Губерниев предложил переименовать ЦСКА.