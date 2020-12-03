Наставник ЦСКА назвал реализацию моментов в ЛЕ катастрофой

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча Лиги Европы против австрийского «Вольфсберга», передает «Чемпионат.com».

Напомним, армейцы уступили со счетом 1:0.

«Если ты не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола — это катастрофа. Нам казалось, что мы играли лучше соперника. Это не так. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их», — сказал Гончаренко.



Ранее Дмитрий Губерниев предложил переименовать ЦСКА.