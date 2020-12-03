Наставник «Вольфсберга» высказался о победе над ЦСКА

Наставник австрийского «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер высказался о победе над московским ЦСКА в матче Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 1:0.



«С самого начала нам удалось высоко встречать ЦСКА. Во втором тайме нам удалось сдержать атаки армейцев. В одном из эпизодов Акинфеев сделал хороший сейв», — передает слова специалиста «Чемпионат.com»



Ранее ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.