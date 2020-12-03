Губерниев предложил переименовать ЦСКА

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение ЦСКА от австрийского «Вольфсберга» в матче Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Футболисты Центрального клуба нашей армии проиграли волчьей горе из Австрии! Может, переименовать ЦСКА? В КЛПВГ — клуб любителей проиграть волчьей горе», — написал Губерниев в Telegram.

Также он назвал игру армейцев «каменным веком».



Ранее ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.