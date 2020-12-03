Губерниев предложил переименовать ЦСКА
Андрей Черников
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Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение ЦСКА от австрийского «Вольфсберга» в матче Лиги Европы.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
«Футболисты Центрального клуба нашей армии проиграли волчьей горе из Австрии! Может, переименовать ЦСКА? В КЛПВГ — клуб любителей проиграть волчьей горе», — написал Губерниев в Telegram.
Также он назвал игру армейцев «каменным веком».
Ранее ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.