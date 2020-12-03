Биатлонистка Миронова отреагировала на недовольство партнерши по сборной
Андрей Черников
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Биатлонистка Светлана Миронова отреагировала на недовольство партнерши по сборной Евгении Павловой.
Напомним, Павлова заявила, что ей некомфортно в команде.
«Абсолютно не понимаю, о чем речь. На мой взгляд, все комфортно, хорошо общаемся, проблем нет. За других говорить не могу», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
Ранее Миронова заняла десятое место в спринте на этапе КМ.