Биатлонистка Миронова отреагировала на недовольство партнерши по сборной

Биатлонистка Светлана Миронова отреагировала на недовольство партнерши по сборной Евгении Павловой.

Напомним, Павлова заявила, что ей некомфортно в команде.



«Абсолютно не понимаю, о чем речь. На мой взгляд, все комфортно, хорошо общаемся, проблем нет. За других говорить не могу», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».



Ранее Миронова заняла десятое место в спринте на этапе КМ.