Наставник сборной России по биатлону прокомментировал резкое заявление Павловой
Андрей Черников
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Наставник сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал резкое заявление Евгении Павловой.
Напомним, спортсменка сказала, что ей некомфортно в команде.
«Для меня это неожиданная информация. Думаю, что Евгения сказала это на эмоциях из-за стрельбы», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
Павлова заняла 44-е место в спринте.
Ранее Павлова заявила, что ей некомфортно в сборной.