Наставник сборной России по биатлону прокомментировал резкое заявление Павловой

Наставник сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал резкое заявление Евгении Павловой.

Напомним, спортсменка сказала, что ей некомфортно в команде.



«Для меня это неожиданная информация. Думаю, что Евгения сказала это на эмоциях из-за стрельбы», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Павлова заняла 44-е место в спринте.



Ранее Павлова заявила, что ей некомфортно в сборной.