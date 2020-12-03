Российская биатлонистка заявила, что ей некомфортно в сборной

Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что ей некомфортно в сборной.

«Впереди еще гонки? Не знаю, будут гонки — буду работать дальше. Зачем что-то обсуждать, хочу работать дальше. В том году меня здесь не было. Сейчас мне здесь некомфортно», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Также Павлова отметила, что надеется на то, что все наладится.



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