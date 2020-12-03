Американская чемпионка Олимпиады рассказала о сексизме в спорте

Американская чемпионка Олимпиады по боксу Кларесса Шилдс рассказала о сексизме в спорте, передает TMZ.

«В боксе сплошной сексизм. С тобой обращаются так, будто услугу оказывают, хотя ты можешь быть чемпионом мира», — сказала она.

Стоит отметить, что Шилдс ушла из бокса в смешанные единоборства (MMA) из-за несправедливого отношения промоутеров к девушкам-боксерам.



Ранее сообщалось о том, что Шилдс выступит в MMA.