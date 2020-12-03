Польховский прокомментировал результат сборной России в спринте на этапе КМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результат мужской команды в спринте на этапе Кубка мира, который проходит в Финляндии.

Напомним, лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который занял 33-е место.

«Не только я переживаю. Таких выступлений раньше не было. Сделаем выводы. Но многое нам понятно. Не удалось встретиться с ребятами, но завтра увидимся», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».



Ранее норвежец Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону.