Российские биатлонисты провели худший спринт в истории
Андрей Черников
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2 декабря на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Финляндии, состоялась спринтерская гонка.
Стоит отметить, что российские спортсмены не смогли попасть в топ-30. Данный результат является худшим в истории.
Победителем стал норвежец Тарьей Бе.
Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который занял 33-е место.
Ранее норвежец Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону.