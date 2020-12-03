Российские биатлонисты провели худший спринт в истории

2 декабря на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Финляндии, состоялась спринтерская гонка.

Стоит отметить, что российские спортсмены не смогли попасть в топ-30. Данный результат является худшим в истории.

Победителем стал норвежец Тарьей Бе.



Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который занял 33-е место.



Ранее норвежец Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону.